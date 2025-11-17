左足アキレス腱断裂という選手生命を左右する大ケガを乗り越えた34歳のDF谷口彰悟(シントトロイデン)が日本代表で鮮やかな復活劇を見せている。10月シリーズで約1年ぶりの代表入りを果たすと、ブラジル戦(◯3-2)とガーナ戦(◯2-0)に2試合連続で先発出場。3バックの中央で見事な統率力を発揮し、W杯出場が決まって以降“対W杯出場国”に3分け2敗と苦しい戦いが続いていた森保ジャパンを連勝に導いた。年内最終戦のボリビア戦(18