栃木SCは17日、GK丹野研太(39)が今季限りで現役引退することを発表した。05年にFCみやぎバルセロナユースからC大阪に加入した丹野は、長崎、大分、川崎F、岩手でプレーし、24年から栃木SCに在籍していた。クラブを通じ、丹野は以下のようにコメントしている。「今シーズンで現役引退する決断をしました。21年間もプロサッカー選手としてプレーできるとは思ってもみなかったです。2005年にセレッソ大阪に入団し、多くの時間を