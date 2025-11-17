令和ロマン・くるまがインドではしご酒をし、2軒目のバーでは現地のウイスキーとともにシーシャ（水タバコ）を堪能。インドの夜を大いに満喫する場面があった。【映像】シーシャも楽しめるインドのバー＆「電通飲み」するくるま11月16日、ABEMAオリジナルドキュメンタリーバラエティ番組『世界の果てに、くるま置いてきた』＃8が放送された。『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ（通称・せかはて）の第3弾となる本作で