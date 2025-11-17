12月1日19時放送の『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）より、出演アーティストと歌唱曲が発表された。また、12月に3週にわたって“三大Fes．”の放送が決定した。【写真】いきものがかり、アニメ『キングダム』第6シリーズOPテーマ担当楽曲入り本予告星野源は幅広い世代に愛されるゲームの35周年テーマソングとして作られ、今年リリースしたアルバム『Gen』の創作の起点ともなった「創造」、いきものがかりは人気アニメのオー