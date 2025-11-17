２人で計３９キロ減のダイエットに成功したお笑いコンビ「おかずクラブ」が１７日にＳＮＳを更新。モノマネショットを公開した。お笑いコンビ「おかずクラブ」の公式インスタグラムで「イッテＱ見て下さった方ありがとうございました！ゆいＰ王騎将軍似てましたね。特に腕がハーモニカ難しかったです」とつづって、大人気漫画「キングダム」のキャラになりきる姿をアップ。オカリナが「信」、ゆいＰが「王騎将軍」になりき