20世紀の頃に比べると派手さは薄れた気がしますが、モーターショーの華と言えば、自動車メーカーが未来のモビリティの形を具体的に見せてくれるコンセプトカー。そして遠くない未来に登場するプロトタイプカーではないでしょうか。「ジャパンモビリティショー2025」でも各社が夢のあるコンセプトカーやプロトタイプカーを出店していました。 ■トヨタ センチュリークーペ｜日本初の超高級車の新たな姿を提案今年のジャパンモ