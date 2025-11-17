お笑い芸人のひょうろくが17日、自身のXを更新。上海で撮影されたという不思議な雰囲気の自身の写真を公開した。【写真】「待ち受けにしたいw」まさかの写真を公開したひょうろくひょうろくは「上海でいきなりおじさんに写真撮られてお金取られるのかと思ったら、ただお洒落な写真を撮ってくださる優しいおじさんでした」とつづり、独創的な雰囲気の1枚の写真を投稿した。投稿から約2時間半で、約3万「いいね！」が付く話題