JR松本駅で長年親しまれ、名物となっていた到着アナウンスが17日から切り替わりました。♪「まつもとーまつもとー」17日の始発からJR松本駅で使われている新たな到着アナウンス。16日までは…。♪「まつもとぉ～まつもとぉ～」声優の沢田敏子さんによる印象的なアナウンスが約40年もの間親しまれてきました。JR東日本長野支社によりますと、アナウンスの変更は運行の安全を確保する信号設備の更新に伴い新