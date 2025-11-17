『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した染谷有香11月17日（月）発売『週刊プレイボーイ48・49合併号』の袋とじグラビアに登場した染谷有香（そめや・ゆか）。2015年から撮影を始めて11年が経つ。水着グラビアからヌードへ。ひとりの女性が自己表現として、裸で生きてきた証を残すための最終章。【写真】染谷有香の撮り下ろしグラビア＊＊＊【写真を見て、自分の現在地を知る】――2015年から11年にわたり週プレ誌面で続けて