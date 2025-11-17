「孤独」は健康にどう影響するのでしょうか？ 数年前の新型コロナウイルス感染症による行動制限中、「人とのつながり」を失う寂しさや苦しさを実感した方は多いと思います。こうした背景を受け、社会的つながりと健康の関係を科学的に研究する動きが世界で進んでいます。2023年にアメリカの公衆衛生局長官が発表した報告では、「孤独の健康への悪影響は、1日15本の喫煙に相当する」と指摘されました。また、アメリカの30万人規模の