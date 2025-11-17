大相撲の高砂一門と時津風一門が17日、九州場所9日目の打ち出し後に福岡市内で会合を開き、2年に1度の役員改選に伴う理事候補に高砂一門は現職の八角理事長（元横綱・北勝海）を時津風一門は伊勢ノ海理事（元幕内・北勝鬨）、新任の追手風親方（元幕内・大翔山）をそれぞれ擁立することを決めた。また高砂一門は副理事候補に現職の若松親方（元前頭・朝乃若）を擁立する。理事候補選挙は来年1月の初場所後に投開票が行われる。