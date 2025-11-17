【FIFA U-17ワールドカップ カタール2025】U-17日本代表 3−0 U-17南アフリカ代表（日本時間11月15日／アスパイア・ゾーン-ピッチ3）【映像】超反応の「海老反りセーブ」U-17日本代表のGK村松秀司（ロサンゼルスFC）が、超人的な反射神経でシュートをストップ。日本を救った海老反りセーブが話題となっている。U-17日本代表は11月15日、U-17ワールドカップのラウンド32でU-17南アフリカ代表を3−0で撃破。ただ、得点はいずれも