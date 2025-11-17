俳優の間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する日本テレビ「良いこと悪いこと」は１５日、第６話「傘」が放送された。タイムカプセルから発掘された小学校の卒業アルバムに黒塗りの生徒が６人おり、次々と不審死を遂げている。キング（間宮）たちが真相を追う中、週刊誌が「美人すぎる記者」として脚光を浴びていたどの子（新木）を疑惑の人物だと報道。どの子の同僚記者・東雲（深川麻衣）が「スナックイマクニ」にキングたち