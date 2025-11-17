１７日放送のフジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時５０分）に、映画「ＴＯＫＹＯタクシー」（２１日公開、山田洋次監督）に出演する女優・倍賞千恵子（８４）と俳優・木村拓哉（５３）がＶＴＲ出演した。映画ではタクシーの車内で初恋について語るシーンがある。それにちなみ、それぞれの初恋について質問。木村は「いつだろう、小４かな。（どんな相手？）言えないよ〜（笑）」と言いながら、「同級生かな。（