俳優の中川翼、真弓孟之（AmBitious）が17日、都内で行われた映画『恋に至る病』の公開後舞台あいさつに登壇した。【写真】ウケるｗ自己紹介ボケを披露した真弓孟之W主演の一角は長尾謙杜（なにわ男子）。クラスメイト役で、中川＆真弓が出演する。本作を経て、今後の展望を語ることに。中川は「今回の作品に参加できて、長尾さんのような繊細に演じられるようになりたいです。学級委員みたいな役もやったことなくて。真弓さん