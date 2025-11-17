大人気スイーツブランド「Mr.CHEESECAKE」が、2025年11月下旬より全国7県で期間限定ポップアップストア「Mr.CHEESECAKE YOUR CITY」を順次オープンします。シグネチャーフレーバーに加え、冬だけのホリデー限定2種も登場し、各地で特別な味わいを楽しめるチャンス♡地域ごとに異なる開催期間や限定アイテムなど、この季節ならではのラインアップがそろうポップアップは、贈り物にも自分