きょう午前、山形県新庄市の住宅の屋根で、屋根の張り替え作業を行っていた男性が地面に転落し大けがをしました。 【写真を見る】屋根の張り替え作業中に3メートル下に転落自営業の男性(67)が大けが（山形・新庄市） 警察によりますと、きょう午前１１時ごろ、新庄市萩野にある一般住宅で、新庄市に住む自営業の男性（67）が一階の屋根にのぼり屋根の張り替え作業を行っていたところ、およそ３メートル下の地面に