野球日本代表「侍ジャパン」が、16日まで東京ドームで行った韓国との強化試合2連戦で年内の活動を終えた。ソフトバンクからは野村勇内野手（28）と松本裕樹投手（29）がともに代表初選出され、松本裕は15日に登板し1回無失点。2試合連続「2番三塁」でフル出場し、1安打3四球と存在感を示した野村は「すごく濃くて、いい経験になった。これから（代表になった）自覚を持ってやっていきたい」と胸を張った。来年3月のワールド・