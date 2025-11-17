福岡県警柳川署は17日、柳川市の住民が持つ携帯に14日午後4時半ごろ、知らない番号から不審な着信があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話に出ると相手は島根県警をかたり「島根県の事件であなた名義の楽天カードがあった」などと言われた。その他にも厚生労働省をかたる偽電話も発生しているという。