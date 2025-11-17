オートレーサーの斎藤撤二（47＝川口）が17日、山陽オートの普通開催9Rを勝ち、通算400勝を達成した。ただ1人、60線からのスタートだったが、丹念に位置を上げ、最終周回のバックで佳元光義をかわして先頭に立ち、押し切った。「30年近くかかりました。遠い道のりでした。昔に比べて出走機会は増えているし次は500勝を目指します」斎藤といえば、キャラクターの濃い選手がそろった25期。森且行を筆頭に若井友和、有吉辰也