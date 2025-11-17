「緊張しております」天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが17日、東南アジアのラオスを公式訪問するため、羽田空港を出発された。愛子さまの外国への公式訪問は今回が初めてとなる。これに先立ち、天皇ご一家は、東京外国語大学の菊池副学長を招き、ラオスの歴史について、ご家族揃って説明を受けられていた。愛子さま「緊張しております」17日午前10時すぎ。天皇皇后両陛下の長女･愛子さまは、集まった人たちに笑顔で手を振り、皇居