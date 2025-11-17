経済産業省は、職員が議員会館に移動するために運行している「国会定期便」で、20日から1カ月間、自動運転車両を導入する実証実験を行う。これに先立って17日、赤沢経済産業大臣が自動運転車両に試乗した。乗車後、「ほとんど人が運転するのと遜色ない」とし、路上駐車がいたときの車線変更や割り込まれたときも上手に対応していたと感想を述べた。実証実験は、自動運転システムを手がける「ティアフォー」が運行を担い、経産省は