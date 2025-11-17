ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 「重そうだね」と声をかけられた89歳女性、バッグのひもを切られ奪わ… 窃盗 名古屋市 メ〜テレニュース 「重そうだね」と声をかけられた89歳女性、バッグのひもを切られ奪われる 2025年11月17日 20時26分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 17日午後、愛知県名古屋市中村区で89歳女性がバッグを奪われた 男に「重そうだね」と声をかけられ、バックのひもを切られたという 男は現場近くに止めていた自転車に乗って逃げ、警察が行方を追っている 記事を読む おすすめ記事 「落語芸術協会の最高齢」三遊亭圓輔さん死去 93歳 ６月まで高座 ギター流し経験で艶噺得意 2025年11月17日 11時41分 受信料の支払い督促10倍に NHK、未払い1年以上が対象 2025年11月17日 18時51分 木村拓哉「事務所なぜ残った？」有働由美子の質問への回答が話題…独立相次ぐなかでの “スター” としての立ち位置 2025年11月17日 17時30分 「母の顔がおかしい、能面のよう」認知症が悪化、弟が介護にまったく協力しないだけじゃない…53歳男性を襲った『さらなるトラブル』 2025年11月17日 12時35分 「子供達が主役のところで何してんだ」アンパンマンショーで“父親どうし”がケンカ…弁護士は「犯罪にあたる可能性」指摘 2025年11月17日 18時14分