■これまでのあらすじ息子夫婦が家を出てから、1人寂しく過ごしていた義母。嫁の言いなりのような息子を情けなく思っていたが、ある日テレビで“子どもの食物アレルギー特集”を聞き、自分の行動がどれほど危険だったかを知り後悔する。謝罪するために息子夫婦の家に向かった義母だったが―…。散歩の途中、ひったくりに遭って動けなくなったとき、助けてくれたのはお義母さんでした。「どうしてここに…？」と聞くと、お義母