3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。11月10日（月）の放送では、藤澤が一時期ダウンロードして勉強していたという「漢字アプリ」について語りました。Mrs. GREEN APPLE 藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗若井：りょうちゃん（藤澤）、一時期「漢字を勉強しよう！」みた