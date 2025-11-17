※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。 ■これまでのあらすじ夫と助産師は妻が出産のため入院していた時から交際していた。事実を知った妻は上司の協力の下、助産師・みくの非公開アカウントから証拠を掴む。投稿内容や友人とのやり取りから、証拠やデート場所の情報などをゲットする。そして助産院に夫とみくを呼び出し、ふたりにすべてを知っていることを告げる。そうですあな