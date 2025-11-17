分からないことに頭を悩ませていると、まるで突然答えが降ってきたかのように感じる「ひらめき」を覚えることがあります。このひらめきが一体どういう仕組みで生じるのかを、デューク大学の認知神経科学者たちが解明しました。Insight predicts subsequent memory via cortical representational change and hippocampal activity | Nature Communicationshttps://www.nature.com/articles/s41467-025-59355-4How Your Brain Creat