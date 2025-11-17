■これまでのあらすじ母から結婚を反対され、心を痛める凜。その裏で弟は、同棲資金を得ようと始めたFX偶然の成功を収めるも、欲に溺れて大損。実家の金品にまで手を出し、すべてを失ってしまう。そんな弟のもとを、母に頼まれた凜が訪ねる。再びギャンブルに手を出したのかと問いただす姉に、弟は「投資のために借りただけ」と苦しい言い訳を並べるが、以前姉に借りた10万円も未だ返済していない彼に説得力はない。挙句の果てには