歌手の森高千里（５６）がミニスカ衣装でファンを魅了している。コンサートツアーを開催している森高。富山公演を終え、インスタグラムで「皆さんの温かい応援、優しさを感じながらパフォーマンスすることができました。今日もめちゃくちゃ盛り上がってくれてありがとうございました〜」と感謝をつづった。ミニスカートにロングブーツをあわせた衣装姿でのオフショット複数枚を添え「ツアーは残すところあと１公演となりました