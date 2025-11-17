こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した棒渦巻銀河「NGC 2217」。おおいぬ座の方向、約7700万光年先にあります。明るい棒状構造を淡い渦巻腕（渦状腕）が取り囲んだNGC 2217の、繊細で神秘的な姿が捉えられています。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した棒渦巻銀河「NGC 2711」（Credit: ESA/Hubble & NASA, J. Dalcanton; Acknowledgement: Judy Schmidt (Geckzilla)）】棒渦巻銀河とは、中心部に棒状の構造が