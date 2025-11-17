U―NEXTは17日、来年からゴルフの米女子ツアーと海外メジャー5大会を独占ライブ配信すると発表した。U―NEXTでは米男子ツアー、国内女子ツアー、マスターズをはじめ男女海外メジャー全9大会も視聴可能。さらに欧州男子ツアー、欧州女子ツアー、アジア・ツアー、タイガー・ウッズ、ロリー・マキロイ、松山英樹らトッププロが参戦する新リーグ「TGL］なども含めて主要な海外ツアー、大会が網羅されることになる。