第104回全国高校サッカー選手権の「宮城県代表」を代理で抽選した宮城県高体連サッカー専門部の平賀玄太委員長＝17日午後、東京都港区出場校の不祥事が相次いで発覚したサッカーの第104回全国高校選手権（12月28日開幕）は17日、東京都内で組み合わせ抽選が行われ、いじめ問題で仙台育英が出場を辞退した宮城県の代表校が決まらないまま、トーナメント表が発表される異例の事態となった。「宮城県代表」は1回戦で那覇西（沖縄）