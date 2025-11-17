自民党の鈴木幹事長は公明党との連立解消を受け、斉藤鉄夫代表の地元の衆議院・広島3区に自民党の候補者を擁立する方向で検討する考えを明らかにしました。衆議院広島3区は公明党の斉藤代表が地元の選挙区で、自民党広島県連は自民・公明両党の連立解消を受け、次の衆院選の公認候補予定者となる支部長に比例代表の石橋林太郎議員を選ぶよう党本部に要望していました。自民党鈴木幹事長「公明党との選挙協力についてはまだ白紙で