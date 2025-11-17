三陸沖のM6.9の地震で津波注意報が発表されるなど、活動が活発になりました。この地域、実は「続発領域」と呼ばれ、同程度、あるいはさらに大きな地震がおきやすい地域です。この地域の地震活動と、もしM7以上だった場合に発表されていた「北海道・三陸沖後発地震注意情報」について、社会部災害担当・藤吉有咲記者が解説します。【週刊地震ニュース】■東北・三陸沖で地震活動 津波注意報も11月10日から16日の期間、国内で震度1以