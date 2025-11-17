新たに就労を希望するミドル・シニア層の方を対象としたセミナーが開かれます。「ミドル・シニアいきいきキャリアプラン塾」は厚生労働省の委託を受けて、人材派遣などの事業を行っている株式会社パソナが開催します。 対象は、正規雇用で継続的に働いてきた方や非正規雇用で働いてきた方、子育て等が一段落して新たに就職を希望する方など、ミドル・シニア層の45歳以上の方です。人生100年時代と言われるいま、第二の人