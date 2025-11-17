「ABEMA Prime」に気象予報士として出演している穂川果音が、17日までにインスタグラムを更新。花畑で撮影したかわいいショットに称賛の声が集まっている。【写真】黒タイツの美脚が素敵な穂川果音（ほか3枚）穂川は「浜離宮にお出かけしたら、コスモスがまだ咲いていたよ見頃は10月中くらいなので見逃した方、急いで行けばまだ見れるかも〜（11月16日時点）秋のお花って、落ち着いたら色のものが多いから、明るい色のお花見