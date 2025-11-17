なかなか理解がされにくい、子どもの「生理の悩み」。医療や学校など様々な現場で、解決に向けて動き出した人たちを取材しました。【写真を見る】女子中高生たちが男子校で行った「生理の授業」の様子女子中高生が“先生”に 「生理の授業」で伝えたいコト山形純菜キャスター:生理についての“出前授業”を行ったのは「先生」ではなく、「女子中高生」でした。実体験を自分たちの言葉で伝えることによって、教科書で学ぶもの