AKB48・17期生、佐藤綺星の『1st写真集（仮）』（集英社）が1月28日（水）に発売される。 【画像】繁華街を駆け抜ける無邪気なショット・佐藤綺星1st写真集 佐藤綺星は『久しぶりのリップグロス』で研究生として初めて表題曲の選抜メンバーに入りし、2024年3月に正規メンバーへ昇格。同年、テレビ東京系ドラマ『星屑テレパス』で初主演を務め、7月発売の64thシングル『恋 詰んじゃった』ではセンターを担