今季のアーセナルのスカッドの厚さについてはすでにいろいろなところで語られている。昨季までは中心選手が1人〜2人離脱した時点で崩れてしまっていたチームが、今季はなかなか崩れない。特別に多く得点を獲っている選手はいないが、これまでにプレミアリーグで11人の選手がゴールを決めており、これはチェルシー、ブライトンと並んでもっとも多い。誰がスタメンで出てもおかしくなく、今のアーセナルは特別な存在がいないことが