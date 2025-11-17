時が過ぎるのはあっという間で、2019年12月にミケル・アルテタがアーセナルの指揮官に就任してからまもなく丸6年の月日が経とうとしている。この6年を振り返ってみると、決して簡単な道のりではなかった。就任初年度こそカップ戦のタイトルを手にしたものの、その後は主要タイトルを手にすることができず。それどころかリーグ戦での苦戦により欧州大会への出場を逃すシーズンもあった。しかし、アルテタは一貫性のある自身のサッカ