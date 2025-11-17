色とりどりの光でまちを彩る冬の風物詩「ひろしまドリミネーション」が広島市中心部で始まりました。今年で24回目となる「ひろしまドリミネーション」。「おとぎの国」をテーマに約100万個のLED電球が広島の夜の街を彩ります。被爆80年の慰霊の思いが込められた「ピースオブツリー」や光る鍵盤を踏むと音を奏でるステップピアノなど約150のオブジェが並び、さっそく訪れた人々が楽しんでいました。