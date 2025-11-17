長崎市で16日、「長崎平和ハーフマラソン」が行われました。 もともとは、被爆75周年に開催が予定されていた「長崎平和マラソン」。 当時はコロナ禍で延期となり、ことし被爆80周年記念事業の「長崎平和ハーフマラソン」として開催が実現しました。 (メットライフ生命 福島 太郎 執行役専務） 「この綺麗な長崎の街を、平和のことを思いながら走ることはすごく意義のあること」 参