韓国の男性5人組「TOMORROWXTOGETHER」が17日、東京ドームシティでウインターイルミネーションの点灯式に出席した。今年で21回目の開催で、来年1月1日まで約100万球のLEDライトが園内に配置される。目玉は25万個の電飾を使った約15メートルの巨大ツリーで、さまざまな演出が施される。ツリーを見たBEOMGYU（24）は「点灯するとさらに大きく感じる。雪みたいできれい。早く皆さんに見てほしい」と呼びかけた。HUENINGKAI（2