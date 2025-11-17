2021年東京パラリンピック自転車女子の金メダリスト、ページ・グレコ（オーストラリア）がアデレードの自宅で死去したと16日、家族などが発表した。28歳。体調が急変したという。東京パラでは、トラック種目の3000メートル個人追い抜き（運動機能障害C1〜3）で大会第1号の金メダルを獲得。銅メダル二つも手にした。先天性の脳性まひで右半身に障害があった。（AP＝共同）