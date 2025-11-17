元モーニング娘。でタレントの飯窪春菜（３１）が１７日、東京・渋谷の「ギャラリー・ルデコ」でおしり絵の個展「飯窪春菜ＯＳＥＲＩＥＳ-ＨＩＰＤＲＯＰ-」（１８〜２３日）の取材会を行った。中学時代は美術部に所属していた飯窪は、昨年の個展での好評を得て、２年連続２度目の開催。「昔からおしりは好きで、無性に描きたいと思ったんです。ほかの絵は描けないのですが、おしりだけは愛にあふれているので、いくらで