この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、ほたる(@64hotaru64)さんの投稿です。 予定帳に並んだ謎の文字… ある日、ほたるさんは息子さん(小学3年生)が書いた予定帳を見ていました。「持ってくる物」の欄には、ちゃんと「リコーダー」と書かれていたのですが……その上にある文字がなかなか読めない…それがこちらです。 Ⓒ64hotaru64 小3男子の予定帳です