韓国のカラーコンタクトブランド「Qrsessed（クラセスト）」が、ENHYPENのHEESEUNG（ヒスン）を新アンバサダーに迎え、1DAY新色3色を2025年11月21日（金）より発売します。美しさに性別の境界を設けない同ブランドは、男性K-POPアーティストをソロ起用する業界初（※2025年11月時点当社調べ）の試みにも注目が集まっています。ヒスンの“瞳で語る強さと繊細さ”が表現された新色は、日常にそっと溶け込みながら