関西電力高浜原発に搬入されるMOX燃料が入った輸送容器＝17日午前、福井県高浜町（関西電力提供）関西電力は17日、プルトニウム・ウラン混合酸化物（MOX）燃料を載せ、9月にフランスを出港した輸送船1隻が、高浜原発（福井県高浜町）に到着したと発表した。MOX燃料を使ったプルサーマル発電をしている3、4号機に使われる予定。関電によると、同原発へのMOX燃料の輸送は2022年11月以来で7回目。3、4号機は現在営業運転中で、そ