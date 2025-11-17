首相官邸政府が来年1〜3月に物価高対策として実施予定の電気・ガス料金補助について、1月は一般家庭で3千円超の負担減とする方向で調整していることが17日、分かった。当初は月平均2千円程度を検討していたが、家庭の負担をさらに減らす。週内にもまとめる総合経済対策に盛り込む。3カ月間の補助額も当初の計6千円規模から増える見通しだ。寒さが厳しい1月に支援を厚くし、3月には縮小する方向で詳細を詰める。与党の日本維新