【ワシントン＝池田慶太】米南方軍は１６日、東太平洋の公海で麻薬密輸船とみられる船舶を１５日に攻撃し、乗員３人を殺害したと発表した。今年９月以降、カリブ海やその周辺での麻薬密輸船への攻撃は２１回目で、殺害は８０人以上に上っている。トランプ米政権はベネズエラの反米ニコラス・マドゥロ政権が米国への麻薬密輸に関与しているとして軍事圧力を強めており、１６日には、米軍の最新原子力空母「ジェラルド・フォード